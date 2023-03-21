Во Владимире энергетики приняли участие в донорской акции. Новый этап всероссийской акции...

Во Владимире энергетики приняли участие в донорской акции.Новый этап всероссийской акции #ОставайсяДонором прошёл во Владимире. Организаторами мероприятия являются команда «Молодёжка Народного фронта» и Федеральное медико-биологическое агентство. Участие в акции за два дня приняли 16 человек, в том числе пятеро сотрудников компании «Энергосбыт Волга». Трое стали донорами крови впервые.- С каждой донацией количество наших добровольцев растёт, ведь каждый понимает важность этого поступка. За время акции #ОставайсяДонором к нам подключились более 80 человек, как студенты, так и сотрудники компаний Владимирской области. Мы благодарим коллектив «Энергосбыт Волга»! Более двух лет единой командой сдаём кровь, не пропуская расписания, - отметила координатор команды «Молодёжка Народного фронта» Алёна Бойкова.- Молодёжный актив «Энергосбыт Волга» поддержал акцию ещё в 2020 году. С тех пор к постоянным участникам присоединяется все больше сотрудников компании. Сама процедура занимает около пяти минут, за раз берётся 450 миллилитров крови. При этом одна донация может спасти жизнь троих человек. Мы и дальше будем поддерживать эту инициативу, - рассказала председатель молодёжного актива компании «Энергосбыт Волга» Валерия Кузьмина.Всероссийская акция #ОставайсяДонором впервые прошла в апреле 2020 года и объединила все регионы страны. Тогда удалось собрать 200 литров крови. Было принято решение сделать акцию традиционной. Во Владимире акция проходит на Областной станции переливания крови.Фото пресс-служба компании «Энергосбыт Волга»