Во Владимире на три дня частично закроют для движения проспект Строителей. Сегодня ведутся работы...

Во Владимире на три дня частично закроют для движения проспект Строителей.Сегодня ведутся работы по устранению дефекта на тепловой сети в районе дома № 3/7 по проспекту Строителей, сообщил Владимирский филиал ПАО «Т Плюс».Поэтому с 09.00 часов 21 марта и планово до 20.00 часов 23 марта будет временно ограничено движение транспорта по одной полосе с нечетной стороны проспекта Строителей в районе перекрестка с ул. Белоконской.Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» приносит жителям города Владимира извинения за доставленные неудобства и приложит все усилия, чтобы завершить работы в полном объеме в установленные сроки.Фото https://www.pxfuel.com/en