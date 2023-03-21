Во Владимире на видео попала кража лекарств из аптеки. Полицейские задержали мужчину, который...

Во Владимире на видео попала кража лекарств из аптеки.Полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже товаров из аптеки. Заявление в полицию подала фармацевт.По ее словам, мужчина взял с витрины витамины и тюбики с зубной пастой и положил их в сумку, минуя кассу. Сумма ущерба - 8000 рублей. Продавец попыталась остановить аптечного вора, но тому удалось скрыться. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и мужчину задержали - им оказался ранее судимый 38-летний житель областного центра. Он признался, что пасту и витамины продал, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело.