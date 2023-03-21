Во Владимире начнет работать дополнительный автобусный маршрут. На автобусном маршруте 33С,...

Во Владимире начнет работать дополнительный автобусный маршрут.На автобусном маршруте 33С, вводятся укороченные рейсы "Пиганово- Рябинка", сообщают в пресс службе администрации города Владимира.От пассажиров маршрута неоднократно поступали жалобы на переполненные автобусы. Дополнительный рейс начнет ходить уже с завтрашнего дня, 22 марта- с шести утра до половины двенадцатого Обслуживать его будет муниципальная компания «Владимирпассажиртранс».