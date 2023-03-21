Решение приняла комиссия по пассажирским перевозкам.

Во Владимире на маршрут №33С выйдут дополнительные автобусы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.С 22 марта вводятся укороченные рейсы «Пиганово - Рябинка». Транспорт поедет по маршруту «Пиганово - Институт защиты животных - улица Родниковая - улица Михалькова - Институтский городок - Юрьевец - Московское шоссе - проспект Ленина - улица Пугачёва - Рябинка» и в обратном направлении. Выезд из «Пиганово»: в 07:10, 07:22, 07:52, 08:04, 08:34, 08:45, 09:15. Автобусы оборудуют информационными табличками «Пиганово — Рябинка».Машины, следующие через остановку улица Гагарина, будут курсировать без изменений.Напомним, что № 33С обслуживает АО «Владимирпассажиртранс».