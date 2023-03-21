Во Владимиркой области по Пушкинской карте можно пойти на экскурсию. По Пушкинской карте...

Во Владимиркой области по "Пушкинской карте" можно пойти на экскурсию.По Пушкинской карте школьники и студенты в Муроме могут теперь не только посетить музей, но и совершить экскурсии по городу. А тайны экспонатов Муромского историко- художественного музея им теперь рассказывает мультигид из бесплатного приложения "Артефакт". В Муроме побывала наш корреспондент Вера Куликова.Вера Волкова - студентка-первокурсница Муромского института. Впервые пришла по Пушкинской карте в местный историко-художественный музей. Говорит, раньше по этой карте можно было посетить только столичные музеи, хотя в ее родном Муроме не менее интересные экспозиции. Например, посвященные муромскому изобретателю телевидения.Вера Волкова, студентка Муромского филиала ВлГУ, посетитель:- Присутствовала на лекции посвященной Владимиру Козьмичу Зворыкину. Мне понравилось, что эта лекция была очень интересная. Она была объяснена доступным языком. И время пролетело очень быстро.А еще в музее больше двух лет используется приложение мультигид на платформе "Артефакт". Муромский историко-художественный музей первым в области внедрил у себя эту систему. За несколько лет здесь оцифровали сотни, если не тысячи сокровищ. Сейчас в приложении мультигид целиком доступны три экспозиции.Александра Картавцева, завсектором экскурсионной работы Муромского историко-художественного музея:- Не забываем, что у нас очень большая коллекция. Фонды насчитывают около 100 тысяч экспонатов . В экспозиции выставлены самые, самые жемчужины, а мы отобрали буквально бриллианты для "Артефакта".Образ первоначально находился в соборе Рождества Богородицы в Муроме. В этой церкви покоились мощи Петра и Февроньи. Икона отличается от других подобных памятников тем, что в ее среднике нет отдельного изображения святых. Вместо него в центре иконы представлен град Муром.В числе бриллиантов - икона святых благоверных князя Петра и княгини Февроньи. Ее написал неизвестный автор в конце 16- го-первой трети 17-го веков. Клейма рассказывают о жизни героев. Образ с изображением Мурома был первой житийной иконой святых супругов. Их сохранилось всего три. Литературным источником для этого изображения стала повесть о Петре и Февроньи Муромских, которую написал Ермолай Ераз. Церковный публицист, живший во времена Ивана Грозного.Анастасия Пиглова, экскурсовод Муромского историко-художественного музея:- Было интересно воспользоваться приложением Артефакт и узнать чуть больше об этой житийной иконе , которая стала настоящим символом города Мурома . Для этого я зашла в приложение Артефакт, навела куаркод на икону и даже высветились точки интереса, где можно более подробно узнать об отдельных клеймах на этой иконе. )) Посетители уже успели по достоинству оценить новое приложение. Все тайны теперь можно узнать без экскурсовода.Александра Картавцева, завсектором экскурсионной работы Муромского историко-художественного музея:- Посетитель покупает билет, приходит в экспозицию, открывает приложение артефакт и получает ту информацию, которую мог бы получить с экскурсоводом, а тут он получает ее при покупке билета и имея свой смартфон.А в планах Муромского музея уже в апреле сделать две пешеходные экскурсии по центру города. Улицы Мурома это несколько слоев истории: купеческие дома начала 18 века, храмы рубежа 17-го-18 столетий. Водонапорная башня. построенная муромским главой Ермаковым. Сооружению больше полутора сотен лет. Экскурсии будут доступны по Пушкинской карте.Вера Куликова, Егор Герасимов. Вести-Владимир.