С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182581 владимирца.

Во Владимирской области 21 марта выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 20 человек. Еще 7 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 8 - в Ковровском, 6 - в Александровском, 4 - в Юрьев-Польском, 10 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Киржачском, Петушинском, Камешковском и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Меленковском, Суздальском, Селивановском, Судогодском и Собинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182581 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50551 заболевший во Владимире, 21652 - в Ковровском районе и 19792 - в Муроме.