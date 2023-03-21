Материальный ущерб превысил 3 млн рублей.

Во Владимирской области мужчину осудят за хищение 169 тонн топлива из магистрального нефтепровода. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В один из дней друзья решили стать нефтяными магнатами. Неизвестно, сытая жизнь олигархов подтолкнула их к преступлению или просто глупость, но подельники решили начать «добычу» при помощи воровства. «Присосавшись» к трубе, через которую транспортируют нефть, они выкачали из неё 169 тонн топлива. Черное золото перегонялось через шланг длиной около километра, который преступники протянули до резервуаров заброшенной АЗС. Материальный ущерб превысил 3 млн рублей.В нефтяной компании обнаружили пропажу и написали заявление в полицию. Сотрудники МВД поймали предприимчивых граждан. Ими оказались два нижегородца. И вот, уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд. На скамье подсудимых окажется лишь один из сообщников. Второй фигурант умер во время следствия.