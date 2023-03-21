Во Владимирской области многодетную семью оставили без земельного участка. Прокуратура...

Во Владимирской области многодетную семью оставили без земельного участка.Прокуратура Кольчугинского района проверила обращение многодетной матери по вопросу нарушения ее прав администрацией села Есиплево, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Предоставление земельных участков многодетным в границах муниципального образования, где проживают такие семьи, осуществляется органами местного самоуправления. Но администрация Есиплево в постановке на учет многодетной семье отказала. Поэтому прокуратурой района в адрес главы администрации было внесено представление.Напомним, что сейчас семьи с тремя и более детьми могут получить бесплатный земельный участок в собственность в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».Межрайонная прокуратура взяла под контроль устранение выявленных нарушений, права семьи восстанавливаются.Фото: https://www.pxfuel.com/en