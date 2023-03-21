Во Владимирской области на лед выходить больше нельзя. В регионе тает лед. Владимирские МЧСники...

Во Владимирской области на лед выходить больше нельзя.В регионе тает лед. Владимирские МЧСники призывают граждан отказаться от выхода на поверхность водоемов и внимательнее следить за детьми.Установились плюсовые температуры, лед на водоемах не тает, но становится рыхлым. Выход на ледяную гладь может стоить жизни. Его толщина от 15 до 40 сантиметров, однако при температуре выше ноля за три дня прочность льда снижается на 25 процентов. За несанкционированный выход можно получить и штраф - от восьмисот до 4-х тысяч рублей.