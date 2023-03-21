Во Владимирской области несовершеннолетнюю девушку наняли торговать пивом и не...

Во Владимирской области несовершеннолетнюю девушку наняли торговать пивом и не заплатили.Александровской городской прокуратурой на работу в магазин пива была трудоустроена несовершеннолетняя, трудовой договор с которой не заключался. А при ее увольнении расчет не произведён.В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов – в части приема несовершеннолетней на работу, выполнение которой может причинить вред нравственному развитию" и "Невыплата в установленный срок заработной платы", сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Виновному внесено представление, задолженность погашена.Фото https://www.pxfuel.com