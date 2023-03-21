Рособрнадзор ведет активную работу над упрощением процедур лицензирования и госаккредитации образовательных учреждений.

Рособрнадзор ведет активную работу над упрощением процедур лицензирования и госаккредитации образовательных учреждений. Благодаря этому с 45 до пяти дней сокращён срок рассмотрения заявок для получения лицензии.Кроме того, в четыре раза сократился перечень необходимых для лицензирования документов. Теперь потребуется подать заявление и образовательную программу.Аккредитация для всех образовательных учреждений стала бессрочной. Раньше вузы должны были проходить аккредитацию раз в 6 лет, а школы – раз в 12 лет.Срок рассмотрения заявок на процедуру госаккредитации сокращен более чем в 4 раза. Со 105 до 25 дней, а перечень необходимых документов – с 20 до 3.«Это важно. Особенно для вновь построенных объектов. Тем более, в нашем регионе строятся новые школы, модернизируются и меняют направления, учитывая потребность рынка в рабочих кадрах, техникумы и колледжи. Все новые учреждения образования теперь могут получать лицензии в самые короткие сроки», - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.