Во Владимирской области ожидается самое сильное наводнение за последние 10 лет Грядущее половодье...

Во Владимирской области ожидается самое сильное наводнение за последние 10 летГрядущее половодье может стать одним из самых сложных за прошедшие 10 лет, в зоне подтопления могут оказаться 24 населенных пункта. Об этом сегодня на совещании заявил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области Петр ДенисовВ зоне риска Вязниковский, Муромский, Суздальский и Судогодский районы. Наблюдение за высотой снежного покрова на территории области ведут 7 метеостанций. Также в период активной фазы половодья, то есть в первую декаду апреля, воздушный мониторинг и разведку будут осуществлять 4 беспилотника и вертолет МИ-8. Жителям подтопляемых территорий заблаговременно выплатят пенсии, в медучреждениях накоплен запас медикаментов, созданы посты пожарно-спасательных подразделений.Пётр Денисов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:- Если будут устойчивые высокие дневные и ночные температуры, то интенсивность таяния будет высокая соответственно подъемы уровня воды тоже будут быстрыми.