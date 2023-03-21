Во Владимирской области подвели медицинские итоги 2022 года. «О состоянии здоровья населения». На...

Во Владимирской области подвели медицинские итоги 2022 года.«О состоянии здоровья населения». На расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения области подвели итоги работы отрасли в 2022 году.Заседание открыло видео послание Михаила Мурашко, министра здравоохранения РФ. Он отметил, что на сегодня показатели средней продолжительности жизни и рождаемости во Владимирской области ниже, чем среднестатистические по стране. Поставлена задача улучшить качество оказания медуслуг, устранить кадровый дефицит, усовершенствовать неонаталтный скрининг, сообщает с места событий наш корреспондент.Участие в заседании также принял глава региона Александр Авдеев. В своем послании региональному министерству он отметил, последние годы были непростыми для региональной медицины. По-прежнему актуальна проблема нехватки врачей (необходимо, как минимум, 900 медиков с высшим образованием). Среди главных достижений года - создание во Владимире филиала Приволжского исследовательского медицинского института. Его ректор Николай Карякин принял участие в сегодняшнем заседании.Александр Авдеев также коснулся темы льготных лекарств - система пришла в себя и будет совершенствоваться дальше, подчеркнул глава региона.Он также упомянул историю умершего в областной детской больнице мальчика - пятилетнего Тимофея из Юрьева-Польского. Авдеев отметил, что в год через ОДКБ проходит около десяти тысяч детей, две тысячи - через реанимацию. Работа напряженная. Врачебные ошибки имеют место быть и их, подчеркнул глава, необходимо признавать.Подробности в нашем репортаже в следующих выпусках "Вестей", на сайте и в соцсетях.Кристина Иванова, фото автора