Первый был уроженцем Петушинского района, второй - Суздальского.

Во Владимирской области похоронили двоих добровольцев, погибших в зоне СВО. Первый был уроженцем Петушинского района, второй - Суздальского.В посёлке Вольгинский простились с 38-летним офицером, который сложил свою голову 28 февраля при эвакуации раненых с поля боя.Он родился в июне 1984 года. Окончил Военно-космическую академию имени А. С. Можайского. С 2007 по 2012 годы служил в ВС РФ. Осенью во время мобилизации добровольно отправился на передовую. Исполнял обязанности заместителя начальника штаба батальона. Посмертно старший лейтенант представлен к Ордену Мужества. В панихиде приняли участие глава администрации Петушинского района Александр Курбатов, глава посёлка Вольгинский Сергей Гуляев и местный военком.В селе Мордыш Суздальского района в последний путь проводили 47-летнего военнослужащего. Похороны состоялись 19 марта. Подробности службы и гибели не уточняются.