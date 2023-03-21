Во Владимирской области ускорят строительство платной автотрассы М-12. Председатель правления...

Во Владимирской области ускорят строительство платной автотрассы М-12.Председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко проинспектировал первый этап строящейся трассы М12, это отрезок от Орехово-Зуево до Собинского района, и заявил, что темп работ необходимо ускорить.По графику запустить движение от Москвы до Арзамаса планируется в сентябре этого года. И в августе все искусственные сооружения, которые сейчас в работе, должны быть завершены. Для этого необходимо сформировать ежесуточный график работ и организовать жесткий контроль поставки материалов, отметил Петушенко. Напомним, что 1-ый пусковой комплекс дороги запустили в декабре прошлого года года при участии Президента. Скоростная магистраль М-12 станет частью транспортного маршрута «Россия». Она пройдет через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан.