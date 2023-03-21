Больше всего выросли цены на услуги.

Во Владимирской области в феврале инфляция составила 12%. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.Больше всего выросли цены на услуги. Однако и еда продолжает дорожать. По оценкам экспертов Центробанка, стабилизация возможна лишь к середине года.«Текущие темпы прироста цен остаются умеренными. Данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. По нашему прогнозу, с учётом текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7%», - уточнила управляющий владимирским отделением Центробанка Надежда Калашникова.