Во Владимирской области за сутки подтверждено еще 70 случаев заболевания коронавирусной...

Во Владимирской области за сутки подтверждено еще 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.На территории региона за прошедшие сутки (21 марта 2023 года) лабораторно подтверждено 70 случаев:20 сл. в городе Владимире;10 сл. в Гусь-Хрустальном районе;8 сл. в Ковровском районе;7 сл. в Муромском районе;6 сл. в Александровском районе;4 сл. в Юрьев-Польском;2 сл. в Петушинском районе;2 сл. в городе Радужный;2 сл. в Киржачском районе;2 сл. в Камешковском районе;2 сл. в Вязниковском районе;1 сл. в Судогодском районе;1 сл. в Собинском районе;1 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182 581 случаев заболевания.Фото: ГТРК «Владимир»