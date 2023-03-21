При возникновении опасных ситуаций следует незамедлительно звонить по номерам: 101 и 112.

Во Владимирской области введён запрет выхода на лёд водоёмов. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Оттепель продолжается, а прочность и толщина льда снижаются. В соседних субъектах уже произошло несколько трагедий с гибелью людей. В частности, в Нижегородской областиПосле установки запрета инспекторы МЧС, полиции и чиновники начнут патрулирование рек и озёр. Нарушителям грозит штраф: от 800 до 4000 рублей. С начала марта к ответственности уже привлечено 13 человек.При возникновении опасных ситуаций следует незамедлительно звонить по номерам: 101 и 112.