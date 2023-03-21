Во Владимирской области жители проголосуют за объекты, которые будут благоустроены в 2024...

Во Владимирской области жители проголосуют за объекты, которые будут благоустроены в 2024 году.Масштабное онлайн-голосование стартует 15 апреля и продлится до 31 мая, оно будет проходить на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru.Жителям 33-го региона предстоит принять участие в отборе общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба Правительства ВО.В этом году на выбор граждан будет предложено 30 общественных пространств и 16 дизайн-проектов для 8 общественных территорий.В голосовании за территории будут представлены 11 муниципальных образований: Владимир (2 объекта); Муром (7 объектов); Александров (3 объекта); Вязники (2 объекта); посёлок Мстёра Вязниковского района (2 объекта); Гороховец (3 объекта); Киржач (2 объекта); Кольчугино (2 объекта); Покров (3 объекта) и посёлок Вольгинский (2 объекта) Петушинского района; посёлок Ставрово Собинского района (2 объекта).Голосование по выбору дизайн-проектов для общественных территорий будет проводиться в 7 муниципальных образованиях: Коврове (3 этап сквера «Культура», расположенного рядом с ДК «Родина» и 3 этап сквера по ул. З. Космодемьянской); Гусь- Хрустальном ( 3 этап сквера у памятника В.И. Ленина); посёлке Никологоры Вязниковского района (сквер, расположенный с правой стороны центральной площади, напротив дома № 25 по ул. Советской); посёлке Мелехово Ковровского района (парк «30 лет Победы»); Юрьеве-Польском (2 этап площади перед зданием Районного центра культуры и досуга); Судогде (сквер «Островок», спортивная зона); посёлке Красная Горбатка (2 этап благоустройства пляжной зоны для активного отдыха).Для поддержки проекта в регионе создан волонтёрский штаб. Основной задачей волонтёров станет информирование граждан о возможности участия во всероссийском онлайн-голосовании, а также о представленных объектах по благоустройству. Волонтёром может стать любой желающий старше 14 лет, успешно прошедший отбор и обучение. Регистрация уже стартовала и будет проходить до 7 апреля в единой информационной системе в сфере развития добровольчества dobro.ru/event/10333838.Фото пресс-служба администрации Владимира.