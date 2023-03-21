Собственники 1041 дома получат корректировку в сторону снижения сумм.

Жителей Владимирской области вновь ожидает корректировка платы за отопление. Об этом рассказала начальник Инспекции государственного жилищного надзора Елена Андреева и представители теплоснабжающих организаций.Напомним, что первоначально текущие начисления за тепло производятся по среднемесячным показаниям объёма потребления тепловой энергии за предыдущий год. Впоследствии, в первом квартале следующего года делается перерасчёт с учётом показаний счётчиков. Если потребление превысило прошлогодние показатели, то разницу добавят в новые квитанции. Если показатель сократился, то будут не доначисления, а вычет.Таким образом, за предыдущий год жители 554 домов в новых квитанциях увидят доначисления, а собственники 1041 дома получат корректировку в сторону снижения сумм.Добавим, что на потребление влияют различные факторы: погода, энергоберегающие мероприятия (утепление зданий, внутридомовых сетей).