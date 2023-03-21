Во Владимире сотрудники ГИБДД ловили нарушителей за рулём. За время рейдов всего было проверено 450 автолюбителей. 25 из них нарушили правила ПДД. Владимирские автомобилисты были замечены

Во Владимире сотрудники ГИБДД ловили нарушителей за рулём. За время рейдов всего было проверено 450 автолюбителей. 25 из них нарушили правила ПДД. Владимирские автомобилисты были замечены за нарушением перевозки детей, а также за езду без прав. Так инспекторы остановили 15-летнего парня, который без спроса взял ключи от семейного авто и решил покататься по улицам областного