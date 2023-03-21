Обновление расширяет возможности применения платформы в корпоративном сегменте и позволяет перевести на нее компании и организации, использующие иностранные EMM-решения.

Компания «Открытая мобильная платформа» сообщает о выходе новой версии российской платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр» (версия 3.2). Обновление расширяет возможности применения платформы в корпоративном сегменте и позволяет перевести на нее компании и организации, использующие иностранные EMM-решения.К ключевым нововведениям в «Аврора Центр» 3.2 относятся улучшенная интеграция с Microsoft Active Directory, управление пользовательскими сертификатами и push-сервис для Android.Новая версия платформы интегрируется с LDAP-каталогом, настраивает параметры подключения к Microsoft Active Directory (MS AD) через интерфейс консоли для регулярной синхронизации групп пользователей MS AD, устройствами которых можно управлять в «Аврора Центр» 3.2. Это ускоряет ввод мобильных устройств в эксплуатацию и позволяет проводить их инвентаризацию. Интеграция с Microsoft Active Directory Certificate Services (AD CS) позволяет задавать параметры синхронизации с «Центром сертификации», доставлять и удалять пользовательские и корневые сертификаты на управляемые устройства. Новые возможности повышают уровень безопасности использования корпоративных мобильных устройств на режимных объектах или в контуре складских и сервисных помещений.Новая версия «Аврора Центр» поддерживает push-уведомления на Android-устройствах. Это значимое улучшение позволяет отказаться от использования внешнего push-сервиса Google. Например, теперь администраторы «Аврора Центр» могут отправлять команды управления на контролируемый парк Android-устройств с гарантированной срочной доставкой вне зависимости от внешних факторов и политики производителя ОС Android.В «Аврора Центр» 3.2 реализованы новые политики управления устройствами на базе Android, ранее доступные только на ОС «Аврора». В частности, можно запрещать или разрешать использование Bluetooth, камеры, исходящие вызовы, изменения даты и времени, перевод устройства в авиарежим, снятие скриншотов. В офлайн-сценариях добавилась возможность запрещать использование камеры, если устройство покинуло определенную территорию, покрываемую беспроводной сетью. Новые политики предоставляют администраторам платформы еще больше возможностей для контроля за рабочими устройствами.«Аврора Центр» 3.2 уже доступна к заказу и тестированию заказчикам с действующей технической поддержкой всех уровней и партнерам-интеграторам.«Аврора Центр» — российская платформа управления, разрабатываемая компанией «Открытая мобильная платформа», уже используется крупнейшими предприятиям страны. Позволяет управлять Android-устройствами, не используя Google Mobile Services (GMS). Включена в Единый реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России по ТУ и УД4.Реклама.