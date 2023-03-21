Жителя Александровского района приговорили к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за убийство человека. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Известно, что в октябре

Жителя Александровского района приговорили к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за убийство человека. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Известно, что в октябре предыдущего года мужчина находился в запое несколько дней. Ему предстоял выезд на работу вахтовым методом, но пить осужденный не прекращал. Накануне отъезда бывшая супруга, с которой мужчина проживал