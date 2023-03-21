Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

Житель Коврова пытал собутыльника утюгом и угрожал отрезать ухо. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Днём 24 сентября прошлого года мужчина вместе со своей сожительницей и их знакомым распивали спиртное. Деньги закончились, но компания не желала расходиться. Тогда ковровчанин отобрал у товарища телефон «Realme 8», стоимостью более 12 тысяч рублей с целью пропить. Пара начала требовать у хозяина пароль для разблокировки гаджета. Когда тот отказаться, друг начал избивать его. Далее сожители пригрозили жертве, что отрежут ему ухо, но владелец телефона был непреклонен. Решили пытать. Взяли утюг и приложили раскалённый металл к телу пострадавшего. Неизвестно как, но ковровчанин смог сбежать от безумных алкоголиков, которые в итоге продали добычу за 700 рублей.Парень написал заявление в полицию. Теперь обидчику грозит до 10 лет колонии. Уголовное дело рассмотрит Ковровский городской суд.