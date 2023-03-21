Жителям Владимирской области сделают перерасчет за отопление. Об этом рассказали в пресс-центре правительства Владимирской области. Там состоялся брифинг с участием начальника

Жителям Владимирской области сделают перерасчет за отопление. Об этом рассказали в пресс-центре правительства Владимирской области. Там состоялся брифинг с участием начальника Госжилинспекции региона и руководителями ресурсоснабжающих организаций. В центре внимания – предстоящие корректировки платы за отопление. В следующем месяце жителям многоквартирных домов придет квитанция с измененной суммой за тепло. Причем корректировка коснется только тех жителей,