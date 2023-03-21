Жителя Мурома, обвиняемого в мошенничестве разыскали через 26 лет. 63-летнего уроженца УССР...

Жителя Мурома, обвиняемого в мошенничестве разыскали через 26 лет.63-летнего уроженца УССР обнаружили в г.Муром Владимирской области, сообщила пресс-служба УМВД республики Якутия.Разыскиваемый по статье УК РФ «Мошенничество» с 1997 года скрывался от правоохранительных органов на территории сопредельного государства. В 2022 году мужчина въехал на территорию России и стал проживать во Владимирской области в статусе беженца с измененной датой рождения.Он был выявлен в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», направленного на розыск лиц, обвиняемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также лиц, пропавших без вести, в том числе разыскиваемых по инициативе государств–участников СНГ.Фото https://www.pxfuel.com/en