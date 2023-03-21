Жителям, берущим воду из реки Колочка во Владимирской области разъяснили, что к ней текут не...

Жителям, берущим воду из реки Колочка во Владимирской области разъяснили, что к ней текут не навозные стоки, а вносятся органические удобренияУже не первую неделю не знают покоя жители окрестностей реки Колочки, которая протекает по территории сразу двух районов - Суздальского и Собинского. Каждый день они наблюдают, что по пока еще заснеженным полям к реке все ближе подступают потоки дурно пахнущих стоков (см. видео). Селяне убеждены, что это течет навоз, который вскоре доберется до Колочки, водозабор на которой снабжает их водой.Многострадальная Колочка этой весной уже не раз фигурировала в новостях.Напомним, что еще 13 марта "Вести" сообщили, что во Владимирской области жители села Волосово Собинского района жалуются на слив отходов в реку. Затем наш корреспондент на месте выяснил, что Колочка только недавно пришла в себя после предыдущей экологической катастрофы, которая произошла здесь несколько лет назад.Жители уверены: источник нового загрязнения - крупная ферма в Суздальском районе.Однако администрация Суздальского района через соцсети заверила жалобщиков, что это вовсе не стихийные и незаконные стоки, а - наоборот - плановое внесение удобрений под выращивание кормов. Однако, на всякий случай, этот процесс остановлен. А ферма получила рекомендацию строжайше соблюдать правила и загрязнения земли и вод не допустить.Мы обязательно сообщим вам о развитии событий в наших тв-выпусках, на сайте и в соцсетях.Фото: житель села Теремец Суздальского района