Сотрудники МЧС призывают жителей отказаться от выхода на замерзшие водоемы. В марте толщина и прочность льда снижаются с каждым днем. Это очень опасный период – подчеркивают спасатели. В

Сотрудники МЧС призывают жителей отказаться от выхода на замерзшие водоемы. В марте толщина и прочность льда снижаются с каждым днем. Это очень опасный период – подчеркивают спасатели. В соседних регионах от провалов под замерзшую воду уже погибли несколько человек. Чтобы предотвратить трагедии, во Владимирской области ввели запрет на нахождение на льду. Тем, кого поймает патруль,