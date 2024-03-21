15 марта в поселке Боголюбово произошло убийство, задержан подозреваемый.
В пресс-службе СУ СК...
15 марта в поселке Боголюбово произошло убийство, задержан подозреваемый.
В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области рассказали, что по предварительным данным, 15 марта 2024 года (ночью) в одном из домов поселка Боголюбово Суздальского района между двумя ранее судимыми мужчинами произошла кровавая ссора.
В процессе конфликта один из них взял нож и нанес приятелю несколько ударов.
С полученными телесными повреждениями 32-летний потерпевший все же был госпитализирован в медицинское учреждение, но, несмотря на лечение, скончался.
Подозреваемый, которым оказался 43-летний житель Суздальского района, был задержан.
В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области поясняют:
«… По ходатайству следователя СК России в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проведен осмотр места происшествия, изъято предполагаемое орудие преступления и иные вещественные доказательства, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств».
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