15 марта в поселке Боголюбово произошло убийство, задержан подозреваемый. В пресс-службе СУ СК...

15 марта в поселке Боголюбово произошло убийство, задержан подозреваемый.В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области рассказали, что по предварительным данным, 15 марта 2024 года (ночью) в одном из домов поселка Боголюбово Суздальского района между двумя ранее судимыми мужчинами произошла кровавая ссора.В процессе конфликта один из них взял нож и нанес приятелю несколько ударов.С полученными телесными повреждениями 32-летний потерпевший все же был госпитализирован в медицинское учреждение, но, несмотря на лечение, скончался.Подозреваемый, которым оказался 43-летний житель Суздальского района, был задержан.В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области поясняют:«… По ходатайству следователя СК России в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проведен осмотр места происшествия, изъято предполагаемое орудие преступления и иные вещественные доказательства, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств».Фото: freepik.com