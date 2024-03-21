19-летний муромлянин лишиться свободы на 1,5 года за то, что сбил на мосту через реку Вербовка в микрорайоне Вербовский Муромского района 16-летнюю девочку. Это произошло 28 декабря прошлого

19-летний муромлянин лишиться свободы на 1,5 года за то, что сбил на мосту через реку Вербовка в микрорайоне Вербовский Муромского района 16-летнюю девочку. Это произошло 28 декабря прошлого года. От удара автомобиля девочка упала с 11-метровой высоты. С полученными травмами ее госпитализировали. Следком возбуждал уголовное дело. Установлено, что ДТП произошло потому, что парень превысил скорость