Актер Киану Ривз впервые за много лет был замечен без своих характерных длинных локонов. Артист решился на изменение образа ради новой роли в фильме Джоны Хилла Исход.

Актер Киану Ривз впервые за много лет был замечен без своих характерных длинных локонов. Артист решился на изменение образа ради новой роли в фильме Джоны Хилла "Исход".Таблоид распространяют , на которых актер предстал в нехарактерном для себя образе. С первого взгляда его было трудно узнать без привычных длинных волос, которые стали его фирменным атрибутом с момента франшизы "Джон Уик". В фильме "Исход" Киану Ривз исполнит роль Голливудской звезды, страдающей от шантажа злоумышленников.Поклонники актера неоднозначно отнеслись к его новому образу и выразили свои мнения в многочисленных комментариях. Отзывы разделились: кто-то высказал восторг по поводу перемен, а кто-то скучает по прежнему стилю Киану. "Мне нравится его новый образ", "Длинные волосы были ему больше к лицу", "Выглядишь чудесно", — писали пользователи, выражая свои эмоции.Стоит отметить, что 5 лет назад Киану Ривз подтвердил свои отношения с Александрой Грант. Пара редко появляется на публичных мероприятиях, однако их последнее появление состоялось на гала-вечере LACMA Art+Film в Лос-Анджелесе осенью прошлого года.Ранее сообщалось, что Киану Ривз подал в суд на человека, который преследует его с ноября 2022 года. Артист попросил правоохранительные органы выдать постоянный запретительный ордер на приближение. Незнакомый мужчина неоднократно появлялся на территории дома актера в Лос-Анджелесе, вызывая беспокойство и тревогу.