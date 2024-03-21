Жительница Владимира спасает ребенка от мужа-латвийца Александра Гаврилова, - жительница города...

Жительница Владимира спасает ребенка от мужа-латвийцаАлександра Гаврилова, - жительница города Владимира, в сентябре прошлого года с маленькой дочерью уехала из Латвии, оставив бизнес и мужа, который угрожал ей физической расправой. Теперь он хочет забрать у нее ребенка. С матерью встретилась Анастасия Сахарова.Александра Гаврилова, мама Софии:- Ко мне приходят приставы и говорят, что мою дочь объявили в международный розыск. То, что было написано в заявлении - это добровольный возврат ребенка на территорию Латвии. Хорошо, что это были приставы, а не какие-то бандиты. Как бы это странно ни звучало.Так утро перед обычным походом в детский сад встретили Александра Гаврилова и ее трехлетняя дочь.В Латвии Александре пришлось бросить процветающий бизнес - салон красоты, и бежать. И от агрессии со стороны супруга...И от растущей в стране русофобии.Александра Гаврилова, мама Софии:- В 2023 году все русские садики перешли на латышский язык. Преподавателей, кто не сдал экзамены, - уволили. И мне поначалу на площадке с ребенком даже было страшно говорить на русском языке. А дома было страшно даже просто находиться. Разворачивается, с локтя дает в "под дых". Я не могу вздохнуть. А он поворачивается и говорит: "Это, чтобы ты знала, что так делать нельзя. Если увижу, - твой телефон выкину, а тебя с лестницы спущу".Муж обратился в российский суд, нанял первоклассных адвокатов, чтобы забрать Софию у матери. Девушка рассказывает: не то, чтобы обожал дочь...Забрать ее в Латвию ему нужно по другим причинам.Александра Гаврилова, мама Софии:- Я буду жить ради этого. Чтобы тебе было максимально плохо. Я сейчас зарабатываю, средства накоплю и на это потрачу.В Риге Александре практически в одиночку приходилось содержать дочь. Муж не работал и целыми днями играл в компьютерные игры.Александра Гаврилова, мама Софии:- Розовые очки спали. А я человека безумно любила..Я оставила семью, работу, друзей. Я родила ребенка. Это был, причем, выбор наш.Малышка София родилась в Риге. Уже в России, при переводе документов на русский язык возникли характерные проблемы...В свидетельстве о рождении не было графы "пол ребенка".Инесса Шарова, бабушка Софии:- Люди смотрят и говорят: "а мы как должны писать? Она у вас кто?" Я им говорю "София Гаврилова, как вы думаете?" А мне "Мы, конечно, понимаем... Но здесь даже строчки нет о половой принадлежности".Александра Гаврилова, мама Софии:- В пять лет детям рассказывают, что они могут быть и с мальчиками, и с девочками. И мальчиками, и девочками.По словам уполномоченной по правам ребенка Юлии Раснянской, - дело непростое. И предсказать его исход сейчас сложно.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:- Мама и папа сейчас имеют одинаковые права и обязанности в отношении этого ребёнка. Никто не лишен, никто не ограничен, супруги в браке.Помочь Александре вызвался юрист Дмитрий Бухарин, который познакомился с ее историей в соцсетях.Дмитрий Бухарин, адвокат Александры Гавриловой:- Мы считаем, что правоохранительные органы должны отстаивать интересы исключительно граждан России. Они не могут побудить вернуть ребенка на территорию, повторюсь, - недружественного государства. Поэтому мы будем делать всё, чтобы защитить права Александры и отстоять права граждан Российской Федерации.Софии на днях исполнилось три года. Но вместо того, чтобы провести день с дочкой, Александре пришлось заниматься отправкой писем в органы опеки, прокуратуру, полицию...Делать всё, чтобы малышка осталась с мамой...Суд назначен на 21 марта.Анастасия Сахарова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".