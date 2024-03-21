Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства Владимирской области.

Более 20 добровольцев из Владимира отправились сегодня на военные действия. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства Владимирской области.Проводить наших бойцов пришли представители регионального военкомата, волонтёры, кадеты, а также родные и друзья мужчин.«Вы своей службой, потом и трудом добудете нашей стране победу и мирное небо!» – выступил с речью Юрий Гусаро, областной военком.После подписания контракта с Министерством обороны России, добровольцы отправятся в начале в специальные учебные подразделения, после чего их распределят в зону специальной военной операции.