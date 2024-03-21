Лариса Долина призналась, что никогда не пользовалась услугами психолога. Это при том, что певице пришлось столкнуться с буллингом.

Лариса Долина призналась, что никогда не пользовалась услугами психолога. Это при том, что певице пришлось столкнуться с буллингом.В ходе свежего интервью для YouTube-канала Натальи Подольской Лариса Долина ответила на вопрос, бывала ли она когда-нибудь у психолога. По словам артистки, в подобных услугах она не нуждалась, так как прорабатывала все травмы детства самостоятельно."Я с детства сильный человек очень. Сама всегда все решала, очень много думала всегда", — уверенно заявила Лариса Александровна. При этом Подольская вспомнила, что Долина подвергалась довольно жестко травле в школе — ее называли ***** [оскорбление по национальному и религиозному признаку — прим. ред.]. Долина сама рассказывала об этом в своих ранних интервью.Подольская попросила певицу дать совет молодым ребятам, которые сегодня проходят через буллинг на собственном опыте, на тему того, как пережить этот травмирующий эпизод. "Я не помню, как справлялась, я всегда была одна. Конечно, слезы были и истерики. Я жаловалась родителям, но изменить ничего не могла. Отношение этих ребят я изменила только тогда, когда начала играть. У нас поставили и пианино в каждом классе, потому что вечером там была музыкальная школа. Как только я начала играть и показывать, как пою, сразу ко мне потянулись со школы. Изменилось отношение", — подробно рассказала Долина.Лариса Александровна добавила, что когда родители предлагали ей уехать в Израиль и в США, она категорически стояла на том, что хочет остаться. Артистка уже тогда прекрасно понимала, что сможет проявить себя только на родине.