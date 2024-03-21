Специалисты Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» провели уроки по экологии и энергобезопасности для учеников начальных классов.

Специалисты Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» провели уроки по экологии и энергобезопасности для учеников начальных классов школы № 20 и гимназии №3 во Владимире.Мероприятие состоялось в рамках межрегиональных проектов «Безопасность тепла» и «Экология», призванных знакомить школьников с правилами поведения вблизи энергетических объектов и доступными способами заботы об окружающей среде.О простых, но крайне важных принципах гости рассказали ребятам в игровой форме. Усвоить материал помогли красочная презентация, мультики и викторина, которую провел энергетик Теплослав. По завершении все ребята получили подарки от «Т Плюс» и сделали фото с героем комиксов на память.До конца года уроки энергобезопасности и экологии состоятся во всех городах присутствия «Т Плюс».Реклама: .