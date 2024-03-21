Уборка автомобильных дорог, тротуаров и дворовых проездов в Коврове ведётся ежедневно.

Работы по очистке дорог от снега в Коврове продолжаются. Также тротуары и автомобильные пути обрабатываются смесью из песка и соли. Снег вывезли с улиц Рунова, Волго-Донской и Строителей.Ремонт дорог идёт на проспекте Ленина и на Комсомольской. Всего с начала зимы из города вывезли 114 кубометров снега. Как сообщает МКУ «Город», на данный момент проходят работы по расширению проезжей части на улицах Дружбы, Чехова, Станиславского и Толстого.