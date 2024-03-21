Лера Кудрявцева высказала свое мнение относительно скандального поведения молодого актера Никиты Кологривого. Известно, что артист устроил дебош в ресторане Новосибирска, где приставал к официантке и применил физическую силу к персоналу заведения.

Лера Кудрявцева высказала свое мнение относительно скандального поведения молодого актера Никиты Кологривого. Известно, что артист устроил дебош в ресторане Новосибирска, где приставал к официантке и применил физическую силу к персоналу заведения.Ведущая шоу "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" поделилась своими мыслями о произошедшем в своем личном блоге. Знаменитость выразила недоумение по поводу поведения Никиты Кологривого и предположила, что его действия могли быть вызваны любовью к критике со стороны окружающих, весенним настроением или тем, что он до сих пор не может выйти из образа Кащея, который принес ему успех и популярность.По мнению Леры, актер, возможно, добился того, что хотел – снова стал обсуждаемой личностью, даже если в негативном контексте. Однако, она также отметила, что вызванный таким образом интерес к себе может быть временным.Стоит отметить, что актер, по его собственным словам, уже извинился перед девушкой, к которой он приставал. Это стало известно из видеообращения к поклонникам, которое артист выложил совсем недавно. Кологривый отметил, что собирается понести административное наказание, но при этом не будет скрывать факт своих деяний и ответственности за них. Суд назначил звезде сериала "Слово пацана" семь суток административного ареста.Ранее Никита Кологривый был замечен своими провокационными высказываниями. Актер делал громкие заявления по поводу своих коллег по сериалу и других известных актеров.