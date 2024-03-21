Угодить под машину легко, ведь тротуары не предусмотрены. После выхода репортажа “6 канала” о проблемах жителей микрорайона Кусуново мэрия прислала в редакцию письмо. Напомним, люди

Угодить под машину легко, ведь тротуары не предусмотрены. После выхода репортажа “6 канала” о проблемах жителей микрорайона Кусуново мэрия прислала в редакцию письмо. Напомним, люди там буквально рискуют своей жизнью, когда ходят по ледяной дороге с оживленным движением. Александр Погребенный, житель мкр. Кусуново Нельзя ни подняться, ни опуститься. Когда транспорт проезжает, это становится опасно для