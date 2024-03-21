На телеканале «Россия-Культура» 21 марта расскажут о деле промышленников Мальцовых из...

На телеканале «Россия-Культура» 21 марта расскажут о деле промышленников Мальцовых из Гусь-ХрустальногоНе пропустите на телеканале "Россия-Культура" новые фильмы документального цикла "Вначале было дело, или История русской промышленности".Цикл рассказывает о становлении отечественной промышленности и предпринимательства, о людях и событиях, менявших пути развития страны, превративших Россию в индустриальное государство.21 марта в 23.15 смотрите картину о промышленниках Мальцовых.Василий Мальцов-большой в начале XVIII века основал стеклянный завод – а его потомки стали "хрустальными королями".Настоящий прорыв случился в XIX веке, когда были созданы сначала паровозостроительное, а затем и машиностроительное производства. В этом большая заслуга Сергея Ивановича Мальцова.Владея устойчивым положением в легкой промышленности, он рискнул вложить огромные силы и средства в создание с нуля тяжелой индустрии.Многие предприниматели считали его предприятия образцом отечественного фабрично-заводского производства.