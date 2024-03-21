На встрече Президента Владимира Путина с доверенными лицами побывали представители Владимирской...

На встрече Президента Владимира Путина с доверенными лицами побывали представители Владимирской областиО задачах, которые стоят перед страной - тех, что предстоит решать вместе. Президент Владимир Путин в Большом Кремлёвском дворце встретился со своими доверенными лицами, чтобы поблагодарить их за работу в период избирательной кампании. В столице побывали и представители Владимирской области. Слово - Марии Платанюк.Андреевский зал Московского кремля. Встреча Владимира Путина с доверенными лицами со всей страны. Результаты президентских выборов в Российской Федерации стали символом самой широкой - народной - поддержки курса, которым идет единая, большая страна. Россия сплотилась для выполнения общих задач."Смена вех, русские рядовые, которые "ремонтируют мир", "вся Россия на сборке: в поле, в горах, в Кремле"... Об историческом времени, которое сейчас переживает страна, образно написал современный поэт Влад Маленко. Поэт - всегда голос эпохи. "Нас раздробить мечтали, сделали лишь сильней"- это о стране сегодняшней.Влад Маленко, доверенное лицо Владимира Путина, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, поэт:- Совершился народный поступок. Народный шаг к суверенитету страны. Наш национальный лидер - Владимир Владимирович Путин воплощает и доверие, и справедливость, и тот самый суверенитет, к которому тянется русское сердце, для того, чтобы быть вольным. Я нас всех поздравляю. Но это только говорит о том, что у нас впереди - огромная работа...Источник власти в России - воля народа. Владимир Путин - на выборы он шёл самовыдвиженцем, - подчеркнул: результаты мартовского голосования - действительно свидетельство высокого доверия, но вместе с тем - колоссальная ответственность.На главных выборах страны национальный лидер одержал впечатляющую победу, набрав свыше 87 процентов голосов избирателей.Рекордной стала и явка. К примеру, во Владимирской области она составила почти 70 процентов. По России- почти 77 процентов с половиной. Рекорд в новейшей истории страны. Это чувство единения чувствовалось во всех регионах. В том числе и в Новосибирской области, - рассказывает председатель Общественной Палаты региона Галина Гриднева.Галина Гриднева, председатель Общественной Палаты Новосибирской области:- Мы видели, как молодежь голосует за своё будущее, за нашего Президента, и это тоже радовало, мы понимаем, что будущее за молодежью, за каждым из нас. И в Год семьи очень приятно, что приходили семьями.Сегодня вместе с Президентом стране и ее гражданам предстоит решать целый комплекс важнейших задач. Во всех сферах. Все эти приоритеты расставило Послание главы государства Федеральному Собранию.Цель - созидание и строительство новой России. Во всех её составляющих: от экономики и обороноспособности до искусства и внутренней политики.Сергей Катырин, доверенное лицо Владимира Путина, президент Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации:- Это, конечно, несомненное единение России. То, что такая явка, то, что такие показатели у нашего лидера, который выиграл эти выборы. Это показатель единения всех наций, всех народов, которые проживают на территории Российской Федерации. Задач много, они все очень серьёзные, главная, как сказал Президент, - сохранение народа, преумножение народа Российской Федерации, защита Родины.Команду Владимира Путина на выборах во Владимирской области представили 3 человека. В числе доверенных лиц - Иван Аксёнов, - президент Торгово-Промышленной Палаты региона.Прекрасно знающий область, Иван Владимирович вновь объехал все территории. Встречаясь с людьми, собирая наказы.Иван Аксёнов, доверенное лицо Владимира Путина, президент Торгово-Промышленной Палаты Владимирской области:- Очень торжественный, волнительный момент. Я благодарен судьбе и людям, которые назначили меня доверенным лицом Президента. Бесценный опыт, очень интересное общение, много полезных встреч.Об укреплении идеи русского мира сегодня говорят и деятели культуры. Алексей Поддубный - певец и гитарист стал "голосом" событий на Донбассе. Лидер группы "Джанго" сам неоднократно был на линии огня.Алексей Поддубный проводит фронтовые концерты, помогает бойцам на передовой, собирает грузы. Он же - инициатор тура под символичным названием "Чтобы победить".Он уверен, - победа, которой ждёт вся страна, возможна только с Владимиром Путиным.Алексей Поддубный (Джанго), доверенное лицо Владимира Путина, музыкант, лидер группы "Джанго":- Сейчас мы отделили зло от добра. Мы знаем, на какой мы стороне. Мы знаем, что наша сила и правда - она побеждает. И это состоялось. Уже состоялось. Нужно только теперь очень много и правильно, упорно работать, самоотверженно. Для того, чтобы мы увидели в нашей жизни такой триумф России.На встрече с доверенными лицами Владимир Путин отметил: обратная связь с людьми - важнейший процесс созидательной работы. Только чувствуя настроения в обществе, можно вносить необходимые коррективы в масштабные планы.По словам Владимира Путина, в его предвыборный штаб поступило свыше 80 тысяч обращений. Причем, 60 процентов из них - это именно предложения по конкретной работе.Своих доверенных лиц из всех российских регионов Владимир Путин призвал систематизировать и обобщить все те предложения и наказы, которые звучали в ходе встреч.С победой от всех представителей Президентской команды граждан страны Владимира Путина поздравил Артём Жога, сопредседатель его Избирательного Штаба. Напрямую обращаясь к Президенту, глава Народного Совета ДНР подчеркнул: "Вы не любите обещать. Вы делаете".Мария Платанюк, "Вести-Владимир", Москва, Кремль.