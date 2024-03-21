Начальника женской колонии в поселке Головино Судогодского района заставили провести ремонт в одном из общежитий. В ходе проверки прокуратурой выяснилось, что там в одном из коридоров

Начальника женской колонии в поселке Головино Судогодского района заставили провести ремонт в одном из общежитий. В ходе проверки прокуратурой выяснилось, что там в одном из коридоров обрушена штукатурка, а на стене множество трещин и следов протекания. Начальник получал по этому поводу представление, но ремонт делать все равно не стал. Тогда прокурор подал в суд иск.