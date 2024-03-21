Народные приметы на 22 марта. Почему в день Сорок желательно покататься на качелях? В пятницу, 22...

Народные приметы на 22 марта. Почему в день Сорок желательно покататься на качелях?В пятницу, 22 марта 2024 года, верующие вспоминают 40 Севастийских мучеников. Генерал Агриколай призывал солдат отречься от веры и участвовать в гонениях на христиан. Однако, 40 героев остались верны своей вере в Христа, за что их бросили в темницы без воды и еды, где они, несмотря ни на что, продолжали молиться. Подвергшись пыткам, Севастийские мученики умирали с молитвой на устах. За свою стойкость и преданность Христу их причислили к лику святых.На народе этот день прозвали «Сороки» и «Сорок сороков». Предки считали, что на праздник прилетают сороки и жаворонки. Увидеть больше десяти птиц сулит богатый урожай и скорый приход весны. Крестьяне говорили: «На 40 мучеников прилетают 40 птиц» и «На Сороки день с ночью меряется, зима заканчивается, весна начинается».Что можно и нельзя делать в день Сорок?- Стоит покататься на качелях. На Руси считали, что это поможет привлечь счастье и обеспечит урожай на поле. Простой ритуал, которым может воспользоваться каждый.- Нежелательно девушкам надевать блестящие бусы. Крестьяне верили, что их заберет сорока, а у дамы не будет женихов.- Рекомендуется испечь печенье в форме птиц и угостить ими детей. Те, прежде чем его съесть, должны подбросить угощенье вверх, призывая подобным образом птиц скорее вернуться из теплых краев.- Нельзя рушить их гнезда пернатых и прогонять их со двора. Считалось, что птицы являются защитниками дома от темных сил. Лучше покормите их, - это принесет вам благополучие.- Внешние изменения тоже могут пойти на пользу, поэтому смелее отправляйтесь в салон и обновляйте стрижку. Это поможет избавиться от дурных мыслей, негатива и увидеть себя с другой стороны.Погодные приметы на 22 марта:- Солнечный день предвещает тёплый и ясный месяц.- Первый гром — к неурожаю.- Чириканье воробьёв предвещает потепление.- Если на Сорок святых оттепель, то будет хороший урожай проса.Фото: freepik.com; Fusion Brain, платформа для генерации изображений