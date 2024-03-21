Насколько выросла посещаемость культурных учреждений области? Этот вопрос возникает после выступления Ольги Деминой на заседании Совета по культуре и искусству при губернаторе области. В

Насколько выросла посещаемость культурных учреждений области? Этот вопрос возникает после выступления Ольги Деминой на заседании Совета по культуре и искусству при губернаторе области. В ходе своего 30-минутного доклада, министр культуры региона подчеркнула – с 2019-й по 2023-й годы количество посещений различных музеев, театров, библиотек и прочих учреждений в регионе выросло более, чем на 9 миллионов.