Об этом сообщили представители пресс-службы Правительства Владимирской области.

Новый животноводческий комплекс на 600 коров АО «Леднево» открыт под Юрьев-Польским, в селе Фёдоровское. Об этом сообщили представители пресс-службы Правительства Владимирской области.«Это первый этап инвестпроекта. К концу 2024 года будет введено в эксплуатацию второе здание», – сообщают власти.Когда работы завершатся окончательно, то в регионе в два раза увеличится объем производимого молока – с 35 до 70 тонн ежедневно. На этом проект не останавливается. В планах возвести новые телятники, модернизировать технику, а также расширить хранилище для кормов.Новый комплекс предусматривает создание минимум 10 рабочих мест. По словам пресс-службы, к вакантным местам уже присматриваются студенты. Всего же в хозяйстве работает 115 человек.