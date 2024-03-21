Об этом информируют сотрудники Информационного центра городской администрации.

Завтра, 22 марта, во Владимире по нескольким адресам будет отключена тепловая энергия. Об этом информируют сотрудники Информационного центра городской администрации. По информации ПАО «Т Плюс», это связано с необходимостью переврезки магистральной тепловой сети.В связи с этим с 9:00 до 20:00 подача теплоэнергии будет прекращена в домах №680, 80А и 80Б по улице Восточной и домах №6А и 8 по улице Суворова. Кроме того, это коснётся домов №3, 5 и 7 на Суздальском проспекте и домов № 14, 16А, 16Б, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 и 34 на Юбилейной улице.