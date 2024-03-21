Во Владимирской области программу софинансирования «50х50» изменили на «30х70».

Губернатор Александр Авдеев инициировал увеличение государственной поддержки сельских жителей Владимирской области по программе самообложения, которая теперь составляет 70%. Согласно новым правилам, местные жители должны собирать 30% от необходимой суммы в качестве добровольных пожертвований на проекты по благоустройству и развитию инфраструктуры своих населенных пунктов. Напомним, ранее программа действовала по принципу 50 на 50 процентов.С началом марта, 10 муниципальных образований присоединились к улучшенной программе. Жители этих населенных пунктов собрали примерно 960 тысяч рублей. Правительство объявило, что региональная дотация составит более 2,2 млн рублей.