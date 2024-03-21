Прямой эфир 22 марта: на Радио России-Владимир расскажут о праве граждан на получение жилья по...

Прямой эфир 22 марта: на Радио России-Владимир расскажут о праве граждан на получение жилья по договору социального наймаПереселение из аварийного жилья и другие вопросы соблюдения жилищного законодательства будут обсуждаться в прямом эфире программы «Ваше право» Ларисы Павловой на Радио России-Владимир 22 марта в 7 часов 20 минут с Артёмом Серебряковым, прокурором управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Владимирской области.Телефон в студии 35-31-33, код города 4922.Фото: ГТРК "Владимир"