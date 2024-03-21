«Путешествие с музыкой»: на владимирском вокзале проходят концерты Во Владимире продолжается...

«Путешествие с музыкой»: на владимирском вокзале проходят концертыВо Владимире продолжается необычный музыкальный проект "Путешествие с музыкой". Студенты и преподаватели музыкального колледжа имени Бородина исполняют свою отчетную программу для пассажиров владимирского железнодорожного вокзала.В конце прошлого года в зале ожидания появилось фортепиано. И инструменту тут же нашли применение студенты и преподаватели колледжа. Такие "музыкальные паузы" помогают пассажирам скрасить ожидание поезда - музыканты таким образом как бы желают им доброго пути.Концерты проходят раз в неделю - по четвергам.