Благодаря надёжности и функциональности современных и наполненных цифровыми системами агромашин, фермеры установили рекорд по количеству собранного зерна.

Благодаря надёжности и функциональности современных и наполненных цифровыми системами агромашин, фермеры установили рекорд по количеству собранного зерна.Владимир Кузнецов о работе на земле знает, кажется, всё. Ведь недаром СПК (колхоз) «Красносельское», который он возглавляет на протяжении 15 лет, попал в книгу «Элита российского агробизнеса».- Моя мама работала в детском саду на селе, отец трудился в совхозе слесарем. Я смотрел на него, и тоже захотелось кормить людей. Начинал, как говорится, с низов, - с обычного рабочего - и дорос до председателя. Поэтому знаю весь путь изнутри, - говорит Владимир Николаевич.В колхозе трудится и вся семья главы СПК: жена, сын и даже четырёхлетняя внучка не прочь помочь взрослым.- У нас не работать нельзя, в моей семье так принято, - признаётся он. – Трудности тоже преодолеваем вместе. Какие две главные беды у фермеров? Урожай и неурожай! Мало уродится – продавать нечего, много – цены нет. Вот и стараемся держать баланс: то зерно спасает, то бурёнки – у нас их почти две тысячи голов.Убрать быстро и без потерьПогода, люди и техника – три основных составляющих успешной работы СПК, уверен Владимир Кузнецов.- Сейчас в поля у нас выходят 18 механизаторов - молодые парни, но в своей сфере профессионалы. Технику быстро осваивают. Она у нас надежная и сделана с душой – чтобы человеку на ней было комфортно и легко управляться. Это раньше ездили на комбайнах с кабиной без крыши, а сейчас в каждой агромашине даже кондиционер есть – на такой технике ребята работают в свое удовольствие, - констатирует председатель.На вооружении у колхоза сегодня около 10 единиц техники: комбайны, косилки, кормоуборочные машины.Во многом благодаря этим «помощникам» в прошлом году СПК собрал рекордный урожай зерновых.- Такого у нас не было лет 10: вместо максимально планированных пяти тысяч тонн, намолотили семь тысяч! - говорит главный инженер СПК «Красносельское» Николай Шилов. – В этом деле половина успеха зависит от погодных условий, а половина - от того, насколько чётко сможем сработать – засеять, подкормить, убрать... И тут без хорошей техники никуда! Уже 12 лет я в профессии, и, поверьте, есть с чем сравнить. Агромашины Ростсельмаш очень долговечны, и могут работать в нестандартных условиях. Например, убирать зерно при 20%-ной влажности. Комбайны других производителей не столь функциональны. А у нас день год кормит – не успел убрать вовремя – останешься ни с чем.Современная техника Ростсельмаш спасает хозяйство и при заготовке сенажа, силоса – она измельчает массы не только с минимальными потерями и в строго отведенное время, но и с соблюдением строгих требований к качеству процесса. А лучшее качество корма – большие удои.Двойная нормаВремя не стоит на месте. С выходом обновлений в выпускаемой на рынок агротехники фермеры стараются заменить устаревающие модели. Это достаточно быстро себя окупает.- Раньше мы работали на комбайнах Дон 1500 от Ростсельмаш. Ширина жатки у него шесть метров. В этом году приобрели RSM 161 того же производителя, там жатка уже девять метров. Две такие машины заменяют три прежние, - пояснил главный инженер.Главное, заметил он, своевременно её обслуживать. А если что-то выходит из строя, запасные части покупать только у . Это влияет на износостойкость машин.- Дилер находится рядом. В случае необходимости в кратчайшие сроки он устранит неисправность силами сервисной бригады, предоставит нужную деталь, все запчасти всегда доступны. И не надо месяцами ждать, когда из-за границы придёт какой-нибудь подшипник, - подчеркнул Николай Шилов.